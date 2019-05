Hay sitio para todo el mundo: Eva Longoria

Pedro Almodóvar, estrella del cuarto día en Cannes

CANNES (EFE).— Actriz, productora, directora, activista y, ante todo, madre: la estadounidense Eva Longoria explicó este viernes que asume cada uno de esos roles con confianza y la intención de dejar abierta para los demás cada puerta que se le abre.

“Muchas mujeres piensan: ‘No estoy preparada, me falta experiencia’, pero, simplemente, tienes que lanzarte. Yo llevo dirigiendo doce años. Creo que soy buena diciendo a la gente lo que tiene que hacer”, destacó en la charla “Women In Motion” organizada por el grupo del lujo Kering en el marco del Festival de Cine de Cannes.

Longoria, de 44 años, subrayó que ha labrado su camino “desde abajo”: pasó dos años como extra antes de que le concedieran sus primeras líneas, empapándose del proceso de rodaje, y de ahí fue escalando hasta que “Desperate housewives” le dio en 2004 fama mundial.

“Ocupó una década de mi vida, pero sabía que en esa serie no estaba alcanzando todo mi potencial. Aunque fuera la mayor serie del momento, no tenía ningún control sobre ella. En mi cabeza, siempre he sido productora. Me encanta el aspecto empresarial. Eso me inspiró a producir y a empezar a dirigir”, dijo.

Firmó su primer corto, “A proper send-off”, en 2011; adquirió experiencia con capítulos televisivos, la adaptación estadounidense de la serie española “Gran Hotel” se encuentra en fase de posproducción y prepara su primer largometraje, “24-7”, una comedia en la que también actuará.

“Una vez que una puerta se abre, es importante dejarla abierta para otras mujeres”, apuntó Longoria, que denunció que Hollywood es “un sistema patriarcal” en el que hay que pelear para dar oportunidades a compañeras.

Los puestos dirigentes están ocupados por hombres: “No se trata de cambiar mentalidades, sino de ocupar sus puestos”, añadió la intérprete, que lamentó que cuando una directora fracasa se deje de confiar en ella, a diferencia de lo que ocurre con los realizadores.

“Hay sitio para todo el mundo”, recalcó Eva, contenta de que, después de los movimientos reivindicativos “Me Too” y “Time’s Up”, las mujeres de la industria “están hablando entre ellas” para consultar sus situaciones y mejorarlas.

No obstante, reconoció sentirse una privilegiada: “Tengo mucha suerte de estar en una industria en la que puedo estar con mi hijo. Le daba de mamar mientras dirigía ‘Grand Hotel’. Tengo suerte de que cada vez que estoy en un set está en mi oficina. Es fácil conciliar”.

Santiago Enrique, su primer hijo, nació el pasado junio fruto de su matrimonio con el empresario mexicano José Bastón, de 50 años.

Desde su nacimiento, su perspectiva ha cambiado: “Mi activismo y trabajo caritativo han tomado un sentido de urgencia. Pienso: ‘Oh, Dios mío, tengo que salvar el mundo’. Mi mayor temor es dejarle un mundo peor”.

En esa labor ocupa un lugar destacado su fundación homónima, que apoya a mujeres latinoamericanas.

“Para mí es el trabajo de mi vida. Siempre digo que las mujeres de la comunidad latina son las más fuertes del mundo. Hacen muchas cosas y siempre para su familia, y esa es la razón por la que quiero ayudarlas”, dijo.

Por otra parte, con un precioso vestido blanco con lazos azules que desafiaba el viento desde su falda estructurada, Penélope Cruz fue ayer la reina de la alfombra roja de Cannes en la noche de Pedro Almodóvar y su “Dolor y Gloria”, una película que ha sido recibida con pasión y tibieza a partes iguales.

En los primeros pases del filme para la prensa, hubo una recepción mixta. Fuertes risas en algunas escenas y aplausos al final, pero con opiniones divergentes.

Algunos periodistas apuntan a que hay que conocer mucho el mundo de Almodóvar para disfrutar plenamente de la película y otros aseguran que esperaban más, aunque todos están de acuerdo en la interpretación de Antonio Banderas.

Pero en el pase de gala, en el Gran Teatro Lumière y con la presencia del todo el equipo, la acogida fue mucho más calurosa, con un larguísimo aplauso durante más de cinco minuto, que emocionó especialmente a los actores.

“Dolor y Gloria” es la sexta película que Almodóvar presenta en la competición de Cannes y hasta ahora tiene un más que notable balance: obtuvo en 1999 el premio a la mejor dirección por “Todo sobre mi madre” y en 2006 vio recompensado el guión de “Volver”, que también se llevó el galardón de mejor interpretación para actrices.

Pero le falta la Palma de Oro, el gran premio de Cannes. Y la elección del filme ganador recae en esta 72 edición en un jurado que preside el mexicano Alejandro González Iñárritu.

El palmarés no se conocerá hasta el día 25, pero, mientras, hoy ha sido el día del cine español en la alfombra roja de Cannes.

La primera en llegar del equipo fue Penélope Cruz, que se paró a firmar autógrafos antes de hablar con la televisión del festival para asegurar que cada colaboración con Almodóvar “es una nueva aventura”.

A continuación, Antonio Banderas, con un esmoquin de tela brocada y una enorme pajarita blanca, acompañado por su novia, Nicole Kimpel. El malagueño firmó autógrafos para unirse después a sus compañeros de equipo.

Asier Etxeandía, Leonardo Sbaraglia y Nora Navas, entre risas, aprovechaban para hacerse autofotos antes de pisar la alfombra, donde están prohibidos.

Y Pedro Almodóvar, de negro, se mostraba feliz pero un poco nervioso por la recepción que tendría el filme.

“Evidentemente hay mucho de mí en este filme, pero desde el momento en que empiezas a escribir, la ficción domina el relato. Estoy muy presente en la película pero de modo totalmente literal”, dijo a la tele del festival.

Dijo que es maravilloso estar en Cannes “porque el público del Gran Teatro es el más cálido que he conocido en todo el mundo”, además de que es un festival que celebra el cine de autor y eso es “algo que hay que apoyar”.

Luego llegó el desfile por la alfombra, los posados en grupo —y también por separado en el caso de Penélope Cruz y Banderas— y la bienvenida a pie de escaleras por parte del presidente y el delegado general del festival, Pierre Lescure y Thierry Frémaux, respectivamente.

Antes del equipo había entrado a la sala el ministro español de Cultura en funciones, José Guirao, Rossy de Palma —que aseguró que “Dolor y gloria” es “puro cine”, una “obra maestra”—, Marisa Paredes, Bella Hadid, Amber Heard o Iñárritu, que reconoció que solo lleva cuatro días como presidente del jurado de Cannes y ya está agotado.

Dentro de la sala, el equipo fue recibido a su llegada con un caluroso aplauso, momento que Almodóvar aprovechó para saludar a la realizadora Jane Campion, poco antes de que se apagaran las luces y comenzara la proyección.

En otro momento, Richard Madden lució un esmoquin tipo James Bond en el Festival de Cine de Cannes, pero el actor minimizó cualquier rumor sobre el agente 007.

Algunos corredores de apuestas británicos recientemente nombraron a Madden como el favorito para suceder a Daniel Craig, quien actualmente está filmando lo que ha dicho que será su última película como James Bond.

Cuando le preguntaron ayer sobre las probabilidades, Madden dijo que era “halagador ser parte de esa conversación”.

Pero el actor escocés dijo “es sólo una conversación” y que “seguro será otra persona la próxima semana”.

El astro de 32 años de “Bodyguard” se encuentra en Cannes con la cinta biográfica sobre Elton John “Rocketman”, en la que interpreta a John Reid, el mánager del cantante. El viernes, el astro de “Rocketman” Taron Egerton siguió los comentarios de Madden tarareando la música de Bond.

Loach retoma su rabia anticapitalista con un potente filme de denuncia social.

Finalmente, la búsqueda de Ken Loach de su tercera Palma de Oro en el Festival de Cannes reposa de nuevo en la denuncia social con “Sorry We Missed You”, una película en la que el director británico retrata el costo humano del capitalismo.

Como en “I, Daniel Blake” (Yo, Daniel Blake), que le valió el máximo galardón del certamen francés en 2016, la ciudad de Newcastle es el escenario elegido de una acción que gira en torno a una familia de clase media baja, ahogada social y económicamente tras encadenar años trabajos precarios.

“Hemos pasado de la seguridad laboral a la inseguridad. La gente puede ser despedida de un día para otro. Hemos intentado ver el efecto de todo ese en el seno de una familia”, dijo este viernes el realizador en conferencia de prensa.

Ricky (Kris Hitchen) es un antiguo trabajador de la construcción que perdió su empleo y la posibilidad de una hipoteca con la crisis económica de 2008. La cinta empieza con la descripción de un puesto de repartidor como falso autónomo, que le hace asumir todos los riesgos sin garantías con la esperanza de empezar a respirar un poco.

Unas condiciones, añadió Loach, que podrían aplicarse a mucha gente.

“El empleador no se compromete con cuánto tiempo vas a trabajar o cuánto vas a ganar. Está en la posición de fuerza y es el trabajador el que tiene que explotarse a sí mismo. Es una situación perfecta para las grandes compañías”, dijo el cineasta, que consiguió su primera Palma de Oro en 2006 con “The wind that shakes the barley” (“El viento que agita la cebada”).

La sobrecarga de trabajo no tarda en tener un efecto demoledor en la relación de Ricky con sus hijos y su mujer (Debbie Honeywood), una asistenta domiciliaria de ancianos y discapacitados cuyo contrato tampoco especifica un número de horas mínimo a la semana.

“Para millones de nosotros, el trabajo nos priva de pasar tiempo con nuestra familia, lo cual es una locura”, sostuvo también en Cannes Paul Laverty, su guionista.

La cinta deja poco lugar a la esperanza: la situación de Ricky empieza mal y va a peor, y todos se ven engullidos en una vorágine laboral que acaba teniendo consecuencias tanto a nivel mental como físico.

“Este sistema mata”, resumió Loach, que aspiró por primera vez la Palma de Oro, en 1981, con “Looks and smiles” (“Miradas y sonrisas”). El peso que acaba asumiendo el trabajador, añadió, “no es un fallo del capitalismo, sino el capitalismo funcionando a pleno ritmo”.

No es un problema de recursos, a su juicio, sino de un mal reparto de los mismos: “Debemos buscar cambios estructurales”, dijo como solución a esta creciente “uberización” del empleo que la sociedad parece haber aceptado como inexorable.

“Creer en el libre mercado nos lleva a las grandes empresas y a esa competencia por bajar los precios. Esto solo cambiará con una reestructuración fundamental. La única esperanza es un liderazgo de izquierdas”, afirmó el director.

Lamentó, no obstante, que haya pocos políticos que defiendan ese cambio y que se ataque a quien intenta devolver el poder a la gente: “No veo a la extrema izquierda. Veo a la extrema derecha y cómo se nutre del odio y descontento y dice que la culpa es de quien tiene menos que tú, es diferente”.

Laverty se mostró igual de combativo, mostrando delante y detrás de la cámara la sintonía de un equipo cuyo relato convenció y emocionó en Cannes, que el próximo 24 de mayo desvelará el palmarés de esta 72 edición, iniciada el martes.

En liza están otras 20 cintas, incluida la española “Dolor y gloria”, de Pedro Almodóvar, que este viernes tendrá su proyección de gala y el habitual desfile por la alfombra roja por el Palacio de Festivales con el reparto del filme.