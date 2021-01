HBO aclara: la serie sobre ''Harry Potter'' es un plan, no un hecho

LOS ÁNGELES.- HBO Max y Warner Bros. aclaran que por el momento no "no hay ninguna serie en desarrollo" sobre el universo de "Harry Potter", la saga literaria que dio el salto a la gran pantalla para contar la historia del niño mago.

La revista The Hollywood Reporter aseguró este lunes que este proyecto está dando todavía sus primeros pasos; sin embargo, ambos estudios aclararon que por el momento las conversaciones son "extremadamente iniciales".

Sources tell THR that HBO Max executives have engaged in multiple conversations with potential writers exploring various ideas that would bring #HarryPotter to television https://t.co/whtLTDMvtd pic.twitter.com/vxMbaQysg3