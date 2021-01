HBO+ estrenará “Liga de la Justicia”

Esperada versión de Zack Snyder llegará en marzo

LOS ÁNGELES (EFE).— HBO Max anunció ayer que el nuevo y esperado montaje de “Liga de la Justicia” (2017) que ha preparado el director Zack Snyder se estrenará el próximo 18 de marzo.

La plataforma detalló en un comunicado que la nueva “Liga de la Justicia” se podrá ver en España en HBO, mientras que en Latinoamérica desembarcará en HBO Max cuando este servicio de “streaming” esté disponible en la región.

Muy pocos proyectos de Hollywood en los últimos años han dado más vueltas y quebraderos de cabeza que el retorcido culebrón de “Liga de la Justicia”, una película que protagonizaron Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher.

Zack Snyder, que dirigió las no muy exitosas “Man Of Steel” (2013) y “Batman v Superman: Dawn Of Justice” (2016), figuraba también como el realizador de “Liga de la Justicia”, cinta que reuniría a todos los superhéroes de las películas de DC Comics en un intento por crear un universo entrelazado de filmes como hace Marvel.

Sin embargo, Snyder, que era el gran cerebro detrás de las adaptaciones cinematográficas de DC Comics, se retiró en la última fase de producción debido al suicidio de su hija Autumn.

También se apartó de la cinta Deborah Snyder, esposa de Snyder y colaboradora habitual como productora en los proyectos de su marido.

Joss Whedon (“The Avengers”, 2012) se incorporó como sustituto para liderar la posproducción y el rodaje de escenas adicionales.

“Justice League” fue un fracaso en taquilla, pues recaudó 658 millones de dólares de un presupuesto estimado de 300 millones.