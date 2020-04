HBO ofrece contenido gratis; conoce qué series y por cuánto tiempo

MÉXICO.— La cuarentena puede ser un periodo difícil de sobrellevar, es por ello que HBO acaba de anunciar que durante la cuarentena por la pandemia de covid-19, pondrá de modo gratuito parte de su catálogo.

A partir de este 8 de abril, la plataforma de streaming de Latinoamérica tendrá libre acceso.

HBO ha liberado +500 horas gratuitas de su contenido para ser disfrutado durante el aislamiento.



¿Qué tengo que hacer para disfrutar de HBO?

Como parte de su campaña en pro de la salud de los habitantes de Latinoamerica, HBO informó a través de un comunicado que la cadena de televisión pondrá su contenido gratis.

Lo mejor de todo es que no tienes que ser suscriptor para poder ver lo que HBO tiene para sus usuarios.

Simplemente debes ingresar al sitio web hbolatam.com o bien descargar la aplicación HBO GO y listo.

¿Qué series y por cuánto tiempo?

De acuerdo con lo informado, HBO solo pondrá disponible su contenido gratuito durante el mes de abril.

Y las series que estén contempladas en este periodo solo tendrán disponibles los primeros cinco capítulos.

Las series que podrás disfrutar son: The Outsider, Watchmen, His Dark Materials, Avenue Five, Euphoria y Prófugos.- Con información de redes sociales

