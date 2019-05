HBO se disculpa por el vaso de café en el capítulo de GOT

Debido a la polémica que ha surgido por un descuido en una escena de la serie Game of Thrones los productores de HBO se han disculpado con los fans de la serie. Sin embargo, la disculpa fue un tanto burlona.

Una explicación un tanto burlona

Bernie Caulfield, productor ejecutivo de la serie de televisión de HBO, fue quien decidió disculparse y hacer una aclaración sobre el asunto del café.

Con un comentario irónico, dijo: “el café con leche que apareció en el estudio fue un error”. Daenerys había ordenado un té de hierbas”

En un tono más serio Hauke Richter, director de arte de la serie, expresó que, no es inusual que algunos artículos poco comunes se cuelen a una escena dentro del set y aparezcan en los cortes finales de películas y programas de televisión.

“Cosas se pueden olvidar en el set. El error de la taza de café ha sido tan exagerado porque no había ocurrido con ‘Thrones’ hasta ahora”, escribió.

Un error que se puede perdonar

Para muchos fans de la serie fue un error chistoso, pues comprenden que no es fácil realizar una producción de época.

A dicho error muchos usuarios de redes sociales, decidieron sacarle jugo y convirtieron esta equivocación en el chiste del momento.

¡Por si te lo perdiste!

La escena muestra los festejos por el triunfo sobre el Night King y su ejército de White Walkers. Pero al mirar a detalle la toma, se puede ver con claridad el vaso de café de Starbucks en la mesa frente a Daenerys Targaryen.

En el episodio The Last of the Starks donde ocurrió este error, transcurre dicha escena aproximadamente en el minuto 17:40.