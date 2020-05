HBO, sin fiesta del Emmy. Donará su presupuesto a la lucha del Covid-19

LOS ÁNGELES.- La gala de los premios Emmy aún es cancelada, pero HBO ya decidió que donará un millón de dólares; que antes destinaba a su postfiesta anual y otros eventos promocionales, a los esfuerzos por contener el coronavirus (Covid-19).

El dinero se entregará al fondo de ayuda de la ciudad de Los Ángeles; la zona más afectada por la pandemia del estado de California (EE.UU.).

HBO to Donate FYC and Emmy Party Funds to COVID-19 Relief Efforts https://t.co/Ki5s5v3dm0 via @thr