“He saludado a la muerte”, asegura Vico C

Apenas hace unos días, el cantante Vico C se encontraba gravemente hospitalizado por unas convulsiones y tuvo que ser inducido a estado de coma.

El hecho se dio después de un concierto, por lo que algunos medios aseguraron que la causa fue el consumo de sustancias ilegales, lo cual fue desmentido por el cantante.

Vico C compartió un extenso comunicado a través de Instagram en donde agradeció a sus fans por las oraciones y aprovechó a hablar sobre su nueva música.

“A quienes enviaron sus palabras de preocupación y cariño, gracias… fueron instrumento vital para que se materializara un milagro y aquí estoy con vida”, escribió el cantante.

“Aclaración urgente”

El objetivo principal de su comunicado fue aclarar de forma “urgente” que lo que ingerió “no era ilegal. Pero si peligroso”. “No digo el tipo de medicamento que fue, pues no quiero despertar la curiosidad de quienes buscan lo más fuerte solo para vacilar un rato”, abundó.

Explicó que su experiencia no fue por “vacilaciones” y que “no tiene excusas”.

Sobre los rumores del consumo de drogas, aclaró que “no vale la pena que lo sucedido se convierta en una pieza más del mundo del entretenimiento, la cual se presta para que algunos opinen sus disparates sin objetividad alguna“.

En el comunicado, Vico C también detalló sobre la importancia que la Fe y Dios tienen en su vida y de cómo busca transmitir ese mensaje a través de su música. “He saludado a la muerte varias veces y no es nada agradable. Pero me ha enseñado mucho”, reiteró.

Se sinceró con sus seguidores al decir que nació defectuoso “desde las uñas hasta las rodillas” y que en comparación con sus hermanos siempre se sintió “raro, diferente, demasiado feo”.

Nueva música

Vico C adelantó que en el aspecto musical ya grabó “algo”, aunque el contenido “no será muy agradable para algunos”.

“Desagradable no tiene que significar malo. No se salva nadie en la letra, pero se benefician todos en su esencia y propósito”.