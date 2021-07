Héctor Parra es trasladado a un área más "precaria", su hija lo confirma

Daniela Parra aseguró que su padre fue cambiado de sección en la cárcel.

CIUDAD DE MÉXICO.— Daniela Parra dio a conocer que Héctor Parra, su padre, quien fue acusado de violentar sexualmente a su hija fruto de su relación con la actriz Ginny Hoffman, fue cambiado de celda.

De acuerdo con la joven, el actor fue enviado a una sección más precaria por temas relacionados con el Covid-19. Daniela señaló que la salud de su papá podría peligrar y con este traslado más.

También podría interesarte: Héctor Parra está en la cárcel por venganza de sus exparejas: Aida Pierce

En entrevista con "Ventaneando" la hija de Parra comentó que acudió a visitarlo al penal y fue de ese modo que se enteró de que iban a cambiarlo de celda, sin embargo, sus condiciones no mejorarían sino todo lo contrario.

“Vengo saliendo de verlo, todo sigue igual, los cambiaron de lugar y las condiciones no son las mejores [...] Lo cambiaron a un lugar llamado COC, por cuestiones de Covid o cosas así, no sabemos muy bien […] es más feo y la verdad no la estamos pasando muy bien", expresó Daniela Parra.