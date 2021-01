Héctor Soberón envía tardías condolencias a Michelle Vieth

Héctor Soberón reaccionó sorprendido al enterarse -recientemente- del fallecimiento del padre de su expareja Michelle Vieth.

Aunque reconoció que no tuvo mucho trato con exsuegro, fallecido en septiembre pasado, el actor externó sus condolencias a la familia de la actriz.

“No lo conocía… lo habré visto… la única vez que lo vi fue el día de la boda… entonces, no sabía, mi más sentido pésame para toda la familia y que encuentren una pronta resignación… no sé cuándo haya fallecido, pero ese es mi deseo”, señaló el actor en entrevista con "Sale el Sol".