Héctor Suárez lucha contra el cáncer en la vejiga desde septiembre de 2015, informó su hijo Héctor Suárez Gomís en su cuenta de Twitter.

El actor explicó que después de casi cuatro años, su padre ya lleva más de diez operaciones y debido al desgaste de su vejiga, ésta será retirada junto con la próstata, para que de esta manera, el actor quede libre de cáncer y regrese a trabajar en el programa “¡Ahí va el golpe!”.

Suárez Gomís explicó que el último mes, su papá empezó a perder sangre por la orina y le dio anemia, por esa razón se solicitaron donadores de sangre, por las transfusiones que se le están realizando.

En el comunicado se lee: “Queridos todos: Para que no se especule, se exagere, se mal informe o se mienta, voy a decir la verdad del estado de salud de mi papá. El 4 de septiembre del 2015 recibí la que hasta hoy ha sido la llamada más dolorosa de mi vida. En ella mi papá me dijo que tenía cáncer en la vejiga. Sí, el mundo se me vino encima.

“Esa palabra le dobla las piernas y le aplasta el corazón a cualquiera. Vino la primera operación en la que le quemaron todos los tumores que tenía. La operación no se hizo con el debido cuidado y un par de semanas después lo volvieron a intervenir ahora sí con éxito. Empezaron las quimios y también un largo camino en el que mi papá nos ha dado lecciones de fortaleza y amor por la vida a toda la familia.

Más de 10 operaciones en cuatro años

“Durante todas las quimioterapias jamás quiso cancelar una sola función. Este guerrero cumplió cada uno de sus compromisos de ‘Los Locos Suárez’ y después de ‘La Señora Presidenta’. Las únicas veces que se tuvieron que cancelar funciones fue cuando tuvo que volverse a operar. Después de casi cuatro años ya lleva más de diez operaciones y su vejiga ya se rindió, está muy lastimada y mi papá tiene que dejarla ir junto con la próstata.

El último mes empezó a perder sangre por la orina y le dio anemia, esa es la razón por la que pedimos que nos ayudaran donando sangre; por las transfusiones que se le están haciendo.

Las familias Suárez Gomís, Suárez Calderón y Suárez Hernández agradecemos todas las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido.

¡Mi papá estará bien, es un guerrero y esta batalla no la va a perder!



Fuerte abrazo para todos 🙏🏼

El miércoles entró al hospital para que le drenen los riñones. Es importante que no exista ninguna falla renal antes de que le quiten la vejiga y la próstata. Afortunadamente el cáncer nunca dejó la vejiga, por esa razón una vez que haya sido extirpada junto con la próstata; estará libre de cáncer y listo para seguir trabajando y afinando los últimos detalles de su nuevo programa: ¡Ahí va el golpe!.

Agradecen el apoyo de amigos y colegas

“A nombre de mi papá, quiero agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido. Jamás nos imaginamos el apoyo que recibiría de tanta gente. Un fuerte abrazo para todos”.