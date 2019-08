Héctor Suárez, más ácido por su amor a México

Sigue alzando la voz

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Héctor Suárez aseguró que se encuentra bien de salud y con el ánimo para seguir alzando la voz sobre temas sociales y políticos, porque está convencido de que el cambio se genera con la participación ciudadana.

“Estoy bien de salud, afortunadamente me recupero, pero me falta una cirugía que no sé para cuándo me la practiquen, pero mientras tanto sigo trabajando”, dijo el productor, quien padece cáncer de vejiga desde 2015.

“Estoy listo para volver a hablar de lo que pasa en mi país desde mi trinchera. Estamos viviendo épocas de cambio y creo que es necesario hablar, protestar y mejorar las cosas”, apuntó Suárez, quien hará lo anterior a través de la emisión “Ahí va el golpe”.

Comentó que regresa a la televisión decidido a generar cambios, por lo que advirtió que en esta ocasión será más ácido en los temas, los cuales tratará mediante sus personajes, varios nuevos como el “Mega Pancho”.

Indicó que la gente será escuchada y se le brindará la ayuda adecuada, por ello pretende cambiar la fórmula, ya no solo hacer denuncias, sino ir al lugar de los hechos .

Explicó que con su programa desea que la gente reflexione sobre su comportamiento, pues esa es la clave del cambio.

“Dejemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga lo suyo por el país y nosotros pongamos nuestra parte si queremos mejorar, porque los que tenemos que cambiar de mentalidad somos nosotros”, resaltó el artista, quien a lo largo de 60 años de carrera ha dejado huella en cine, teatro y televisión.

Insistió que no está dispuesto a callar y aunque ya ha sido víctima de agresiones por su trabajo, no pretende cambiar, “mi amor por México es más fuerte, así como mis ganas por defender a mi familia.

“Quiero que mi familia y nietos tengan un México mejor, porque no quiero que piensen un día que me acobardé y que nunca levanté la mano”, expresó el protagonista de cintas como El mil usos.

De un vistazo

Próximo estreno

Héctor Suárez también está a la espera de la comedia “Mentada de padre”, que estrenará el 16 de agosto. En el elenco figuran Antonio Gaona, Osvaldo Benavides y Mauricio Barrientos “El diablito”.

Firme con sus ideas

El actor y productor no está dispuesto a callar y aunque ya ha sido víctima de agresiones por su trabajo “mi amor por México es más fuerte”.