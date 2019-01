Héctor Vázquez habla de su labor dentro del cine

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Con varios proyectos en su currículum, entre ellos “Chivas, la película” y “Las niñas bien”, Héctor Vázquez asegura que aunque poco se sabe del rol que desempeñan los supervisores musicales, su trabajo es indispensable para que el mensaje del filme llegue al espectador.

Vázquez asegura que, con base en su experiencia, la esencia de las escenas son las actuaciones, pero una actuación sin un buen acompañamiento musical puede resultar poco atractiva para el público.

A sus 28 años de edad, Vázquez ha gestionado y asesorado propuestas sonoras lo mismo para ficciones que para documentales; no obstante, el camino no ha sido fácil, pues ha tenido que ir conociendo el mundo del cine y la publicidad a la par de su desarrollo, pues la supervisión musical no es propiamente una carrera que se estudie en forma.

“Como supervisores musicales estamos muy cercanos a la música, pero no precisamente como músicos, sino como gestores y asesores”, comenta Vázquez, quien en 2016, junto con Arturo Alquicira y Jorge Villanueva, abrieron la agencia creativa No Pararemos.

De acuerdo con el supervisor musical, la parte creativa es lo más importante para dar el tono a la película y para lograrlo intervienen múltiples variables, entre ellas el presupuesto y que el autor de la canción esté de acuerdo en que se utilice su composición.

“Hay muchos actores que intervienen en la elección de los temas en las escenas y como hay que licenciar los derechos de autor, debemos actualizamos tanto en las leyes mexicanas como en las extranjeras”.

Si bien para ser supervisor musical no se estudia una carrera en específico, sí se debe contar con un amplio conocimiento de géneros y subgéneros musicales para proponer en los proyectos.

“No es que tengamos en mente el nombre de todas y la autoría de las canciones, pero sí conocer las variantes de los géneros para tener de dónde apoyarnos. Por ejemplo, en ‘Chivas, la película’ había una escena donde los jugadores están en el vestidor y ponen alguna canción, y como se trata de un documental no hay otra opción, más que licenciar la que ellos escuchaban”.

Particularmente, para esta película se valieron de sonidos regionales mexicanos pero horizontes más amplios que los convencionales. “Tuvimos la oportunidad de crear música original de la mano de la banda de hip-hop Bastón, así como de la rapera mexicana Niña Dios y la Agrupación Cariño. Queríamos un ‘soundtrack’ variado y que no fuera el que sueles escuchar”.

“El rol que desempeñamos poca gente sabe que existe y considero que es muy importante, porque está enfocado en el detrás de conseguir una licencia para usar una canción, que es un proceso largo y burocrático”.