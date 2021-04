LONDRES.— Helen McCrory, quien participó en tres entregas de "Harry Potter" y en cintas como "Skyfall", ha muerto a los 52 años, así lo dio a conocer su esposo, el también actor Damian Lewis.

"Tras una heroica batalla contra el cáncer, la bella y poderosa mujer que es Helen McCrory ha muerto pacíficamente en casa, rodeada de una ola de amor de familiares y amigos", escribió Lewis en la red social Twitter.

Helen McCrory había sido considerada para interpretar el papel de Bellatrix Lestrange en la adaptación de “Harry Potter y la Orden del Fénix”, pero debido a que quedó embarazada no pudo tomar el papel.

Posteriormente fue elegida como hermana de ese personaje, Narcissa Malfoy. pic.twitter.com/ayQljYbYZ0 — ϟ Gio-the Potterhead ϟ 9¾ ⚯͛ △⃒⃘ (@Gio_62442) April 16, 2021

"Murió como vivió, sin miedo", afirmó el actor sobre la actriz británica, conocida asimismo por su participación en la serie de la BBC "Peaky Blinders", un drama histórico que retrata a una familia de gánsters de Birmingham en la década de 1920.

Helen McCrory, pedazo de actriz, amada por los fans de Peaky Blinders. Le daba ese girlpower a un mundo súper archi machista que se ve en la serie de la BBC. Se fue joven, con 52 años, y dos hijos. QEPD. pic.twitter.com/SzqXEhab04 — Gustavo Mendez (@gusta_mendez) April 16, 2021

RIP Helen McCrory.



AM musicalizó varias de sus escenas en "Peaky Blinders". pic.twitter.com/v5uOrmEkJx — The Information Action Ratio (@RatioMonkeys) April 16, 2021

En las tres últimas entregas de la saga que adaptó al cine las novelas de J.K.Rowling, Helen dio vida al personaje de Narcissa Malfoy.

Entre sus papeles destacados se incluye asimismo el rol como esposa del ex primer ministro británico Tony Blair, Cherie, en las películas "The Queen" y "The Special Relationship".

La actriz #HelenMcCrory falleció el día de hoy a los 52 años después de haber perdido una larga batalla contra el cáncer.



Buen viaje a las estrellas, brillarás aún más de lo que brillaste en vida.🎬✨ pic.twitter.com/2gn8JxpYzD — De Película® (@Depelicula40) April 16, 2021

Polly Gray, Cherie Blair, Narcissa Malfoy son algunos roles que han sido una gran fuente de inspiración para muchxs de nosotrxs



Gracias Helen McCrory por darle vida a éstos, siempre te recordaremos como una mujer increíblemente fuerte, empoderada y talentosa.



Descansa en paz 🖤 pic.twitter.com/tsZ3g6UgTU — Louis Tomlinson Chile 🇨🇱 (@LT91Chile) April 16, 2021

Hoy nos deja una gran actriz, ha luchado y luchado pero no ha conseguido ganarlo, siempre nos acordaremos de ti Helen, descansa en paz 🕊💔🙏🏼 #HelenMcCrory pic.twitter.com/uUq0PPpMhY — 𝕚𝕥𝕩𝕚 🕊 (@eternal_vante) April 16, 2021

