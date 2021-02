Helen Mirren y Chris Evans reaccionan a la muerte de Plummer

Actores, directores y productores no tardaron en reaccionar ante la noticia del fallecimiento de Christopher Plummer, protagonista del mítico musical "La novicia rebelde", a los 91 años de edad.

“Era una fuerza poderosa como Hombre y como Actor. Era un actor para el mundo en el sentido del siglo XIX, por su compromiso con su profesión", destacó Helen Mirren, quien coestelarizó con Plummer "La última estación" (2009), a través de un comunicado".

"Su arte era total, el teatro era una constante y la parte más importante de la totalidad de su impulso por involucrarse con la narrativa. No tenía miedo, era enérgico, valiente, sabio, profesional y un monumento a lo que puede ser un actor. Un Gran Actor en el sentido más verdadero”.

Por su parte, el primer ministro Justin Trudeau también emitió un comunicado por el fallecimiento del actor canadiense, del que destacó que “era un actor atemporal que entretuvo a millones en el mundo".

There’s no doubt his work will continue to inspire and entertain us all for years to come. I’m sending my deepest condolences to his family and friends, and I join his many fans around the world who are mourning this tremendous loss. My full statement: https://t.co/l8Pq4ZtdXL