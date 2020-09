Helena Bonham Carter ''es más que la ex de...'', reclaman internautas

Helena Bonham Carter estrena mañana “Enola Holmes”, la película original de Netflix protagonizada por Millie Bobby Brown; una historia que pretende mostrar el empoderamiento femenino y la relevancia que las mujeres han tenido a lo largo de la historia y la literatura.

No obstante, es precisamente este empoderamiento el que los internautas reclamaron la tarde de este martes, luego de que un medio nacional compartiera una entrevista con la actriz, cuyo encabezado en redes sociales rezaba: “La exesposa de Tim Burton…”.

Algunas personas creen que las mujeres no somos nada si no hay una relación (laquesea) con un hombre ¡Basta de ser la madre de, hija de, esposa de, ex esposa de, vecina de, amiga de! Tenemos nombres y trayectorias propias.

