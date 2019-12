Henry Cavill listo para sorprender en “The Witcher”

Henry Cavill protagonizará "The Witcher".- Foto: Instagram El actor deja atrás a Superman.- Foto: Instagram The Witcher es una de las series más esperadas.- Foto: Instagram A Henry Cavill le gustaría tener super poderes para ayudar al planeta.- Foto: Instagram ❮ ❯

BUENOS AIRES, Argentina (EL UNIVERSAL).- Henry Cavill dejará de ser “Superman” para convertirse en un “súper soldado” que cazará monstruos, pero que cederá poderes a las mujeres en la serie “The witcher”.

“Creo que es fantástico, Sapkowski escribió sobre mujeres verdaderamente poderosas, fuertes, a las que les cambia la vida, mujeres que para Geralt (su personaje) deben estar a su alrededor; el destino los une y eso le cambia completamente la vida“, dice el actor.

La importancia del rol de las mujeres, agrega Henry Cavill, la tiene clara desde su casa.“Tengo una familia de sólo hombres y mis padres, pero mi mamá realmente está a cargo de todo, y es el tipo de historias y el tipo de mujeres con el que estoy relacionado, y vemos que el mundo se refleja de la misma manera.”

“El hombre de acero” ahora es un brujo llamado “Geralt de Rivia” que también tiene súperpoderes y los usará para matar monstruos y criaturas míticas que existen.

La serie está basada en las obras de la saga de “Geralt de Rivia” de Andrzej Sapkowski y adaptada por la productora Lauren Schmidt.

“Las mujeres en los libros son realmente muy poderosas y más si las pones juntas, lo que yo quería hacer como mujer que soy, primero es entender de dónde vienen estas mujeres, sus familias, sus pasados, qué es lo que les condujo a hacer estos viajes, su coraje, sus habilidades y todas esas cosas“, comenta Lauren Schmidt.

Muestran mujeres fuertes

Y serán estas mujeres fuertes las que le darán fuerza al personaje del británico de 36 años, para el cual, refiere, se ha preparado durante toda su vida al ser un verdadero admirador del escritor polaco y un aficionado a los videojuegos de la saga que ha jugado toda su vida.

“Describiría mi personaje como un súper soldado, con ninguna afiliación política, sólo se dedica a matar monstruos y vive con la histeria de sus propios problemas; mentalmente tiene su propia oscuridad y terribles situaciones, pero tiene esperanza y en el mundo él tiene un lugar“, indica Henry Cavill.

La espada será el arma principal de Henry, quien confiesa que le dio un toque personal a su personaje.“Yo amo usar las espadas, fueron una de las partes más divertidas en esto y el mayor reto fue tratar de hacer a ‘Geralt’ lo más apegado posible a lo que quería Lauren y darle una forma adecuada para el show de televisión y encajara en la visión del mundo que tenía”.

Henry Cavill señala que no tiene miedo a las críticas que los fanáticos de la historia original hagan a la adaptación; está consciente de que no puede hacer felices a todos.

“Yo creo que ningún fan espera mucho, sólo creo que esperan lo que ellos quieren y eso es lo importante. Quiero ver sus expectativas y va a ser imposible mantenerlos a todos completamente felices. Lauren hace una historia de cuentos real, así que por supuesto habrá diferencias, pero cada quien tendrá sus opiniones, y eso es importante”.

Tanto la productora como Henry opinan que “The witcher“, que se estrenará el 20 de diciembre por la plataforma Netflix, ha sido comparada con la serie “Game of thrones“, pero aseguran que no es lo mismo, sólo comparten el mismo género.

“La única cosa que podemos comparar con las dos es porque viven en un mundo de drama lleno de fantasía, pero no son iguales en absoluto, ‘Game of thrones’ realmente se ganó lo suyo, es como Tom Cruise, nadie más va a ser Tom Cruise y ‘Game of thrones’ existe por sí mismo, fue excelente y nunca habrá otra serie igual, lo que sí habrá será algo tan bueno como lo fue (GOT) y tan popular como esa serie, pero nuca igual“, expresó Cavill.

De tener los súperpoderes de sus personajes (“Superman” y “Geralt”) en la vida real, dice Henry, los usaría para ayudar al planeta.

“Me gustaría tener la super inteligencia y desarrollar tecnologías para crear nueva energía, cambiar los materiales, creo que es importante empezar a usar los materiales correctos en nuestras vidas diarias, entonces podremos mirar por este planeta. Lo estamos empezando a hacer, pero todavía podemos hacerlo mejor.”

