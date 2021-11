Henry Cavill podría llegar al Universo de Marvel.-Foto de internet Captain Britain podría llegar a ser el futuro de Henry en Marvel.-Foto de internet Henry Cavill pretende transformar a Captain Britain.-Foto de internet Henry Cavill podría llegar al Universo de Marvel.-Foto de internet Captain Britain podría llegar a ser el futuro de Henry en Marvel.-Foto de internet Henry Cavill pretende transformar a Captain Britain.-Foto de internet ❮ ❯

Henry Cavill es actualmente uno de los actores más cotizados a nivel mundial pues gracias a sus interpretaciones en Superman, The Witcher, Enola Holmes, entre otros, ha logrado que varios directores y personajes importantes del mundo cinematográfico, lo quieran en sus producciones, incluyendo Marvel.

Hasta ahora muchos esperan que vuelva a interpretar a Clark Kent en el futuro, pero lo cierto es que no hay nada confirmado aún más que el hecho de que regresará como parte del elenco de la película Black Adam, sin embargo algunos de sus fans esperan que el actor ya obtenga otros papeles igual de significativos e importantes como éste.

¿Henry Cavill se irá con Marvel?

Como bien sabemos, Marvel ha logrado posicionar sus películas y series alrededor del mundo, logrando también aumentar cada vez más la cantidad de fanáticos que tienen. La compañía siempre está preparando nuevas producciones y material para sorprendernos, pues hace tan sólo unos días se estrenó "Eternals" con gran aceptación por parte del público.

Por esta razón es que los rumores cada vez van tomando más fuerza, pues el galán británico, Henry Cavill, podría estar por llegar al Universo de Marvel y aunque se ha pensado en diversos papeles como: Hércules, Cyclops y Adam Warlok, el que cobra más sentido es "Captain Britain".

Se dice que incluso el mismo actor ha pensado en la posibilidad, pues hace poco en una entrevista para "The Hollywood Reporter" mencionó que aunque no haría ningún papel que ya está siendo interpretado por alguien más porque considera que todos están haciendo un excelente trabajo, ha escuchado sobre los rumores de "Captain Britain" y no descarta el llegar a Marvel para darle una transformación al personaje, justo como lo hicieron con Capitán América.

Esta sería la oportunidad perfecta para que Henry Cavill se integre al universo de Marvel, pues ya ha demostrado que puede hacer papeles de este tipo y la mayoría de sus fans aún espera verlo como héroe.

¿Quién es Captain Britain en los cómics de Marvel?

Aunque por el nombre es posible que se confunda con Capitán América, la realidad es que su origen es distinto. En los cómics, Captain Britan obtiene sus poderes gracias a Merlyn y su hija Roma, quienes lo dotaron de fuerza sobrehumana, la habilidad de volar, crear rayos de energía y campos de fuerza.

Su transformación se da gracias a un amuleto especial, que un malherido Brian Braddock eligió en vez de una espada. En Eternals ya vimos la espada Excalibur y la Ebony Blade, que cambiará el destino de Dane Whitman, así que estos personajes no están tan lejanos como se podría pensar, y el héroe, con Henry Cavill al frente, se convierte entonces en una posibilidad que podríamos ver muy pronto.