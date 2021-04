Hermano de Belinda, candidato a diputado federal

En estas campañas electorales han sobresalido los famosos que buscan sumarse a la política. Este domingo, el hermano de Belinda, Ignacio Peregrín, anunció su candidatura a diputado federal por el Distrito XV en la alcaldía Benito Juárez.

Peregrín participará en la coalición "Juntos Haremos Historia", conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Belinda reacciona a la candidatura

El candidato tiene el apoyo de su famosa hermana, pues Belinda usó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje.

“No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor! Estoy muy orgullosa de ti. Eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. Vamos con todo mi Nachito”, escribió en una de sus fotografías.