Hermano de Farruko pierde una extremidad tras grave accidente

PUERTO RICO.— Farruko se siente agradecido y con toda la actitud de seguir luchando junto a su hermano Fabián, quien sufrió un grave accidente que provocó la pérdida de una de sus extremidades.

El cantante de reggaetón informó, a través de sus redes sociales, del delicado estado de salud de su hermano, quien sufrió un accidente hace unos días.

"Padre celestial te pido por la salud de mi hermano de sangre @fabianofficialpr que sufrió un accidente grave esta madrugada y está delicado de salud cúbrelo con tu manto Señor a todos mis fanáticos amigos conocidos etc. les pido una cadena de oración por mi hermanito a sus fanáticos también es muy joven y tiene muchos sueños metas por alcanzar @fabianofficialpr teamo no tas solo papi esto es solo una prueba y vamos a salir victoriosos no dejen de orar", se lee en un primer mensaje.