Sergio Castrejón causó gran pesar luego de que con lágrimas en el rostro diera detalles sobre el estado de salud de su esposa Paola Poulain tras la pérdida de sus gemelos.

MÉXICO.— Sergio Castrejón, hermano de Yuya, quien también es conocido como "Fichis", "reapareció" en redes sociales tras varios días de ausencia. El youtuber con tristeza habló de la lamentable pérdida de sus bebés y el luto que se encuentra viviendo.

Asimismo, el también influencer con la voz entrecortada y sin poder contener las lágrimas agradeció las muestras de afecto, los mensajes y dio detalles sobre el estado de salud de Paola Poulain, quien hace unos días informó a sus seguidores sobre la muerte de sus gemelos a 27 semanas de gestación.

Paola Poulain tuvo cesárea de emergencia. Ella y sus gemelos se encuentran graves… pic.twitter.com/fz2q34DGZZ — CelebStories (@Psico_Estefany) November 4, 2021

"Se hizo todo lo que se pudo": Hermano de Yuya

A través de sus historias de Instagram, el hermano de Yuya reconoció el trabajo de los médicos por intentar salvar a sus recién nacidos. "Fichis" afirmó que "se hizo todo lo que se pudo" y por ello está muy agradecido.

De igual modo, el influencer aprovecho el espacio para darle las gracias a todas las personas le han enviado a él y a su pareja muestras de cariño las cuales como mencionó "le llenan el corazoncito".

"Hola, amigos, gracias a todos por sus mensajes que me han mandado, los he leído, me llenan el corazoncito. También quiero agradecer al Hospital de la Mujer, a todos los médicos, las enfermeras, a la gente que se portó bien bonito con nosotros, gracias, se hizo todo lo que se pudo por nuestros babies. La neta hay muchos ángeles aquí y estoy muy agradecido con ellos porque sin ellos no sé qué hubiéramos hecho", señaló Sergio Castrejón.

Sin embargo, el tío de "Mar" (hijo de Yuya y el músico Siddhartha) no pudo contener las lágrimas y entre llanto y suspiros dio detalles sobre el estado de salud de Paola Poulain, quien está a punto de abandonar el hospital tras la triste pérdida de sus mellizos.

"Ya mañana dan de alta a Pao. Nos toca mucho tiempo para sanar, nos tocan momentos bien perros, pero vamos a darle con todo. Gracias por estar en todo este camino. Los quiero mucho", finalizó "Fichis", quien se mostró frente al hospital donde se encuentra internada la cuñada de Yuya.

Yuya emite emotivo mensaje tras la muerte de sus sobrinos

Luego de que Sergio Castrejón,"Fichis", y la influencer Paola Poulain confirmarán la muerte de sus bebés tras una cesárea a los casi siete meses de embarazo que le tuvieron que realizar a la joven tras ser hospitalizada de emergencia debido a una infección, Yuya esperó un par de días para pronunciarse sobre la muerte de sus sobrinos.

Lamentablemente los bebés de Paola Poulain y Sergio Castañeda (hermano de Yuya) perdieron la vida este domingo. 💔👼👼😔 "Dicen que al destino le gusta jugar, a prometer aquello que no puede dar." escribió Poulain en Intagram. Q.E.P.D.



📸: paola.poulain pic.twitter.com/2Sn6HNZIi1 — EstiloDF (@EstiloDF) November 8, 2021

Siendo una personalidad del internet, la youtuber, influencer, empresaria y mamá, Yuya acudió a su cuenta de Instagram para compartir en sus historias una imagen en la que le dedicó un mensaje a sus sobrinos, quienes perdieron la vida al nacer prematuramente.