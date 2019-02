Higareda, Souza y Talancón niegan supuesto boicot contra Yalitza

View this post on Instagram

Gracias a todos los que hicieron posible #ROMACuaron. He demostrado en toda mi carrera que siempre hablo con el corazón es por eso que quiero desmentir cualquier chisme que ronda por ahí. No tengo mas que el absoluto respeto por todos mis compañeros actores y actrices que hicieron posible de la mano de Alfonso Cuarón, esta gran película!!! Que talentos !