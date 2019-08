Hija de Celso Piña le dedica un conmovedor mensaje

Cecilia Piña le dedicó un conmovedor mensaje de despedida a su padre Celso.- Foto: Facebook Cecilia pidió que su padre Celso Piña sea recordado cómo era en vida.- Foto: Facebook ❮ ❯

Cecilia Piña Ortiz utilizó las redes sociales para despedirse de su padre Celso Piña, quien falleció ayer a causa de un infarto.

“Papá te amo con todo mi corazón, fuiste y serás siempre el mejor del mundo, no tengo palabras para expresar, no sabes cuánta falta me vas a hacer, pero al fin estaré muy agradecida y bendecida por dios, por haberme dado la dicha de estar contigo hasta el último momento”, escribió Cecilia Piña.

La joven ilustró su publicación con una fotografía en la que aparece junto a su padre y otra en la que Celso Piña toca su amado acordeón.

Te puede interesar: Fallece Celso Piña en Monterrey tras un infarto

“Ahora vas a estar llevando tu música en el cielo, a donde te falta llegar. Te amamos tu familia y toda tu gente. QEPD Celso Piña El cielo ya está de fiesta”, añadió.

Posteriormente cambió su fotografía de perfil por una en donde aparece junto al “rebelde del acordeón”. “Siempre con una Sonrisa, siempre con Fuerza, siempre Rebelde, siempre con un Carisma y una estrella en la frente papito, te amare para siempre… Mi Angelote”, compartió.

En declaraciones a la prensa, Cecilia Piña dijo que le gustaría que despidan a su padre como lo conocieron. “Como una persona regia, campechana y alegre… puso a Monterrey muy alto y la verdad honor a quien honor merece”.

Te puede interesar: Hasta el escritor Gabriel García Márquez bailó con la cumbia de Celso Piña

Acerca de si permitirán el acceso de los fans de Celso Piña a las ceremonias religiosas para despedirlo explicó que por el momento quieren hacer algo familiar. “Ya después se verá en el momento si pueden entrar sus seguidores”, agregó.

Detallo que Celso será velado con una misa de cuerpo presente y posteriormente será incinerado pues así lo pidió. Cecilia Piña agradeció el respeto de la prensa para que su papá se pueda “ir tranquilo”.

El último mensaje de Celso Piña a través de su cuenta de Twitter fue justo un día antes de su fallecimiento.

El cantante compartió un vídeo del tema “Cumbia sobre el río suena” a dueto con Pato Machete. “No hay quien se resista a la cumbia“, sentenció.

Te puede interesar: Belinda habla sobre su boda con Lupillo Rivera