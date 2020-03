Hija de Chayanne sorprende con su voz; "la heredó de su papá" (vídeo)

MÉXICO.- Recientemente son muchos los artistas que han dado el ejemplo de aislamiento ante el Covid-19, sumándose a la campaña “quédate en casa” y Chayanne no fue la excepción, sin embargo en esta ocasión su hija fue quien llamó la atención, pues sorprendió con un vídeo que deja entrever que heredó el talento de su papá.

Isadora Figueroa es la hija de Chayanne y en un vídeo en su cuenta de Instagram logró deleitar a sus seguidores, quienes le respondieron que el cantante puertorriqueño debe sentirse orgulloso.

En el clip, Isadora canta y toca en el piano uno de los más grandes éxitos de The Beatles, Let it Be.

“A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón...la música. #yomequedoencasa”, escribió Isadora con el vídeo.

Elogian la voz de la hija de Chayanne

“Que mucho has mejorado y lo que falta. No te quites, ¡sigue! ¡Te amo hermosa!”.

“Ese lugar tan mágico y tan querido. Besos Isa a ti y tu familia.”.

“Estoy tan orgullosa de ti”.

“Que linda, tu mirada el final es igual a la de tu padre”, fueron algunos de los comentarios positivos que la joven recibió tras su publicación.

Chayanne comparte sus ejercicios

Por su parte, Chayanne compartió recientemente una pequeña rutina de ejercicio para animar a sus seguidores a activarse mientras están en casa por el Covid-19.

Síguenos en Google Noticias