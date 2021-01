Hija de Cynthia Klitbo ofrece disculpas a su mamá en Televisión

La joven pidió perdón y aseguró que dijo cosas que no debió haber dicho y que no eran ciertas.

MÉXICO.— Elisa Lira, hija de la actriz Cynthia Klitbo, ofreció disculpas públicas a su madre tras la polémica que se desató por unas publicaciones que la joven hizo en redes sociales en las que acusaba a su mamá de homófoba, racista y clasista.

La joven aseguró que no son ciertos los señalamientos que hizo hacía su madre e incluso aclaró que su palabras se dieron tras un arranque de enojo porque no coincidieron en un tema.

Cabe destacar que Elisa minutos después borró las publicaciones, pero internautas las difundieron en redes sociales y luego llegaron a los medios.

A través del programa "Venga la Alegría", la hija de Cynthia Klitbo pidió perdón a su madre por lo dicho. La joven aseguró que "no pensé que se iba a hacer grande" y que tampoco quería afectar a su mamá.

“Lo que yo quiero decir es perdón, yo dije cosas que no debí haber dicho y que no eran ciertas, pero no pensé que se iba a hacer grande, solo quería hacerlo para mí misma y no para afectar a mi madre”, explicó Elisa.