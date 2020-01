Hija de Dave Grohl rinde homenaje a Kurt Cobain (Vídeo)

México (Notimex).- Los tres integrantes originales de Nirvana se reunieron para ofrecer un concierto a beneficio la noche del sábado, durante el cual Violet, hija del baterista, arribó al escenario para convertirse en la voz principal de la banda en un homenaje a Kurt Cobain.

Con un miniset de cinco canciones, la agrupación invitó a algunos músicos para interpretar los éxitos que se dieron a conocer en voz de Kurt Cobain: St. Vincent fue la primera invitada, quien puso su voz a Lithium, mientras que Beck, hizo lo propio con In bloom, Been a son y The man who sold the world, original de David Bowie, pero que Nirvana versionó en su desconectado para MTV.

En la reunión de #Nirvana la hija de #DaveGrohl, Violet interpretó «Heart Shaped Box» en el Hollywood Palladium en California 🖤 pic.twitter.com/nFgfGlEQXz — Playlist Magazine (@Playlistmagmx) January 5, 2020

El momento que más sorprendió a los presentes fue cuando Violet, de 13 años, subió al escenario para cantar Heart-Shaped Box, con la agrupación estadounidense, pero lo hizo como un claro homenaje a Cobain, pues su indumentaria y peinado eran similares a los que distinguió al vocalista durante toda su carrera.

Nirvana fue una agrupación de grunge, creada por el vocalista Kurt Cobain y el guitarrista Krist Novoselic en 1987, en Washington, Estados Unidos. Luego de siete años y cuando se encontraban en la cima del éxito, la banda llegó a su fin tras el suicidio del líder, en abril de 1994.

