Hija de Fabiola Campomanes relata cómo fue asaltada mientras comía

La joven dio a conocer que fue víctima de la delincuencia mientras comía, y que ese momento que vivió fue muy traumático.

MÉXICO.— Sofía Campomanes, hija de la actriz Fabiola Campomanes informó a sus seguidores que fue víctima de un asalto mientras comía en un restaurante de la CDMX en compañía de su novio Diego Alcalá.

La joven también compartió un vídeo en el que mostró el traumático momento que sufrió a causa de delincuencia en la ciudad, del cual pese a salir librada detalló que sigue con miedo tras lo sucedido.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Fabiola Campomanes reveló que hace unas semanas fue víctima de la delincuencia, pero no habló de ello en aquel momento porque le traumó mucho.

Sofía también señaló que nunca la habían asaltado. Pero que lo que más le impresionó fue que haya ocurrido a plena luz del día y mientras se encontraba comiendo.

“Quiero platicarles algo que me paso, no había querido hablar del tema, pero me di cuenta que quede un poquito traumada, me traumó tanto porque es la primera vez que me pasa”, explico la joven.