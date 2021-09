Hija de Laura Bozzo se casó; su mamá no fue a la boda

Victoria, una de las hijas de la peruana celebró su boda el pasado fin de semana en Estados Unidos.

EE.UU.— Una de las hijas de la presentadora de TV Laura Bozzo, Victoria de la Fuente, se casó hace unos días en Estados Unidos. Su enlace matrimonial desató la interrogante sobre si su mamá habría acudido a la boda, pues la peruana es buscada por la Interpol, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará localizar a la conductora, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de evasión fiscal.

Sin embargo, a pesar de las peticiones de la autoridad para presentarse a un penal en el Estado de México, Laura Bozzo no lo ha hecho y por ahorra se encuentra prófuga de la justicia.

También podría interesarte: ¿Laura Bozzo está en Acapulco? Fotos de la conductora en un restaurante

¿Fue a la boda?

Durante el fin de semana pasado, Victoria celebró su boda en Los Ángeles, California, con un publicista llamado Adam, de acuerdo con el programa de YouTube 'Chisme No Like'. Los conductores de dicho show, además de confirmar que Laura Bozzo no acudió a la boda de su hija debido a los problemas legales que enfrenta, destacaron que no pudo acompañar a su hija en uno de los días más importantes y eso si es "feo".

"No la pudo llevar al altar, qué feo. Está bien, el pueblo se va a olvidar de Laura. Laura va a seguir en Televisa, pero estas cosas no se olvidan, que su hija pudo ver a su madre en la boda, Ese es el verdadero precio, real, el karma, de verdad, que te da la vida, Laurita", comentó Javier Ceriani.

Por su parte, Elisa Beristáin señaló que en un inicio, la boda tendría lugar en un sitio al cual Laura Bozzo podría acudir. Sin embargo, por los escándalos legales de la conductora de "Laura sin censura", la pareja decidió realizar su matrimonio en EE.UU.

También podría interesarte: Alfredo Adame asegura que Laura Bozzo tenía una red de trata de personas (vídeo)