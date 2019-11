Hija de Pepe Aguilar canta el Himno en pelea del “Canelo” sin equivocarse

MÉXICO.— Antes de que Saúl Canelo Álvarez y Sergey Kovalev intercambiaran golpes en MGM Grand Arena, la cantante juvenil Angela Aguilar entonó el Himno Nacional Mexicano.

La hija de Pepe Aguilar tuvo su oportunidad de cantar previo a una pelea de boxeo de gran magnitud como la del sábado por la noche.

Angela Aguilar singing the national anthem of Mexico ahead of #CaneloKovalev



Both Canelo and Kovalev are ready!!pic.twitter.com/tHusKDOp5H