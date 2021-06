Hija de Sergio Andrade no ve a Gloria Trevi como una víctima

Una de las hijas de Sergio Mayer, producto de un abuso dentro del llamado Clan Trevi-Andrade, señala que Gloria Trevi no puede ser considerada víctima, después de convertirse en victimaria de otras jóvenes, como su madre.

Se trata de Valentina de la Cuesta, hija de Karla de la Cuesta, quien relató para “Suelta la Sopa” cómo el momento en que su madre por fin le habló de su padre, derivó en una canción que tituló “Espectro Nebular”, en la que volcó sus sentimientos al respecto.

¿Cómo se enteró Valentina que era hija de Sergio Andrade?

Cuenta que, aunque fue durante la pandemia que finalmente se enteró de todo, a los 11 años ya tenía una noción de lo que estaba pasando, cuando se vio a sí misma en una revista junto a su madre y el escándalo del Clan.

"En cuanto me dijo su nombre (el de Sergio), ella se puso muy muy mal…" y le dijo a su madre: "tan solo que menciones el nombre, no hace falta que me expliques nada".

Afirmó con rotundidad que "uno no puede desligarse de su pasado, porque tu pasado te pertenece. No tienes que vivir condenada a tu pasado, pero tampoco pensando en la tormenta como si fuera tu presente aún, no, está atrás de ti".

''México no tiene memoria", opina Valentina

Además, Valentina asestó una fuerte declaración al opinar que México tiene muy corta memoria, pues muchos idolatran a Gloria Trevi y la ven como una víctima más de su padre, cuando en realidad también fue pieza clave en la red de trata de personas, por la que Sergio Andrade pasó varios años en prisión.

"Me duele que México no tiene memoria. México ha olvidado los actos de ciertas personas que la gente tiene aquí (en alto)”. Además, cuando la reportera le preguntó directamente si creía que Gloria era también una víctima sostuvo: “No lo fue”.

Finalmente, la joven reconoció que es un hecho doloroso “saber que eres la mitad de tu padre y la mitad de tu madre”. No obstante, está dispuesta a que su pasado le ayude a seguir creciendo como actriz y cantante.- Con información de People en Español.