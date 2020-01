Hija y yerno de Ricardo Montaner protagonizan su nuevo video

MIAMI.— Ha quedado claro que entre los Montaner la familia es primero; el nuevo video del cantautor Ricardo Montaner, "Te adoraré", es un claro ejemplo.

Su hija menor, Evaluna, y su prometido, el artista colombiano Camilo Echeverry, son los protagonistas, mientras que la directora fue su esposa, Marlene Rodríguez.

Además, el tema fue escrito en su mayoría por Montaner. La musa del artista venezolano-argentino recibió la colaboración de sus hijos, los componentes del dúo Mau y Ricky, y de los autores Luigi Castillo y Ricardo López Lalindemu.

"'Te Adoraré' puede ser una de las canciones que más me gusta de todas las que he escrito", dijo el artista en un comunicado. "El video es una maravilla más de esas a las que Marlene me tiene acostumbrado", añadió.