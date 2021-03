Emiliano, el hijo de los integrantes de 'Garibaldi' hace unos años estuvo a punto de caer en una red de pornografía, pues una "mujer" le pidió una fotografía de tipo XXX.

Charly López, exGaribaldi reveló que su hijo Emiliano, fruto de su relación con la conductora Ingrid Coronado, estuvo a punto de caer en manos de una red de pornografía a través de las redes sociales.

El también actor contó al programa matutino "Venga la Alegría" acerca del episodio en el que una persona extraña le pidió a su hijo fotografías a través de engaños, fingiendo que se trataba de una guapa mujer cuando en realidad era un hombre.

Charly López explicó en el matutino que su hijo le comentó que una "mujer" le estaba pidiendo una foto. Ante su asombró decidió investigar, quién era y fue así como descubrió que se trataba de una trampa. Asimismo, puntualizó que las intenciones del extorsionador no se realizaron gracias a que habló con su hijo.

"Me dijo 'oye papá me está pidiendo una foto así', y cuando vi creo que tenía 20 seguidores en Instagram, entonces le dije es falsa por esto y por esto. Entonces le escribí (al extorsionador) y dejó de escribirle", contó el cantante.

El exGaribaldi también indicó que su hijo pese a ser muy activo en redes sociales y compartir varios momentos de su vida es cauteloso.

Charly recomendó a los padres que cuiden a sus hijos, pero sobre todo que hablen con ellos para alertarlos de los peligros del mundo virtual. Por último el cantante señaló que su hijo ya sabe perfectamente que no debe hacer.

"Literal, no te grabes, no te tomes fotos. Te van a pedir que mandes fotos de tu cara, de tu cuerpo. Ya sabe perfectamente que no lo debe hacer, pero no ahorita, desde hace mucho tiempo[...] Siempre lo tuve muy vigilado, tanto Ingrid como yo y siempre hablamos abiertamente de la sexualidad, abiertamente del uso del condón, de todo", detalló el también empresario.