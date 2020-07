Hijo de Cuauhtémoc Blanco en busca de un lugar en MasterChef

MÉXICO.— Cuauhtémoc Blanco Santoyo, hijo del exfutbolista, ha decidido mostrar su talento al igual que su padre, sin embargo, el joven lo dará todo en la cocina, pues ha audicionado para entrar al programa de televisión MasterChef 2020.

El descendiente del ídolo americanista compartió un video en YouTube, en el que dio una pequeña muestra de sus habilidades culinarias, mismas con las que buscará ser parte de la próxima edición del reality show que transmite TV Azteca.

Para su audición el hijo del 'Cuau' realizó filetes de res rellenos de espárragos con una salsa de jamaica y morita, con guarnición de papas a la mantequilla y orégano.

"Me gustaría mucho quedar en MasterChef porque quiero demostrar mis conocimientos, lo que me ha enseñado mi abuela, lo que yo he aprendido y demostrarme a mí mismo que puedo ser una persona muy competitiva y que puede llegar muy lejos en el mundo gastronómico", expresó.