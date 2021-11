Hijo de Lupita D'Alessio vinculado a aparatoso accidente en CDMX

Nuevamente el hijo menor de la cantante está envuelto en un accidente del cual resultaron personas lesionadas.

CIUDAD DE MÉXICO.— César D'Alessio, el hijo menor de la cantante Lupita D'Alessio se vio involucrado en un aparatoso accidente de automóvil, el cual dejó varios daños materiales y lesiones.

De acuerdo con un sitio de espectáculos el cantante habría estado a bordo como copiloto, mientras que su novia Renata Escorcia conducía una camioneta de color verde. Sin embargo, la pareja terminó impactándose contra otro vehículo en calles de la ciudad de México.

Hijo de Lupita D'Alessio niega haber estado en el accidente

El programa "Suelta la sopa", informó sobre el accidente vehícular que tuvo César D'Alessio y su novia, quienes se habrían tenido la culpa del choque.

En un vídeo se puede ver cómo una reportera intentó interrogar al hijo de la intérprete de "Mentiras", pero el joven con gran molestia se negó a dar declaraciones, pese a estar en el lugar donde sucedió el accidente aseguró no saber qué pasó y que él solo estaba esperando su transporte.

"¿Ustedes no duermen? Por favor, dejen en paz a la gente. No tengo idea, yo estoy aquí parado esperando un Uber. La gente dice muchas cosas, pero no tengo idea de qué hablas. Sabes que yo no hablo con la prensa. Váyanse a descansar, muchas gracias", declaró César D'Alessio al programa "Suelta La Sopa".

Te puede interesar:

La novia de César D'Alessio habría sido la responsable del accidente

De acuerdo con un testigo que presenció el accidente, la novia de César D' Alessio fue la responsable, ya que la mujer posiblemente se encontraba en estado inconveniente. De igual modo, la persona indicó que la joven quedó detenida por las autoridades y la trasladaron a la Fiscalía.

"Lo chocó y le hizo un 'trompo´'. La muchacha creo que le dio una crisis de ansiedad o algo así. Y la verdad no sé si venía borracha y drogada […] Mi cuñado ya está en la delegación declarando y la muchacha se la llevaron detenida", mencionó la testigo a la misma emisión de Telemundo.

Cuando la novia del hijo de Lupita D'Alessio salió de la Fiscalía, esquivó a la prensa y no dio ninguna declaración sobre lo sucedido.

Se informó que una patrulla de la policía de la Ciudad de México la llevó a un hospital para que atendieran sus lesiones provocadas por el impacto contra el otro automóvil.