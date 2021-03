El hijo adoptivo de los actores de Hollywood, Maddox, habría señalado a Brad, además un medio norteamericano publicó que el joven está tan en contra del actor que se quiere quitar el apellido "Pitt".

EE.UU.— Brad Pitt y Angelina Jolie se encuentran en juicio por la custodia de sus hijos, y al parecer la actriz está decidida a hacer uso de todos sus recursos para poder ser ella la que se quede con los ahora jóvenes.

Hace unos días, medios internacionales indicaron que la actriz había presentado una serie de documentos en los que demostraba tener pruebas de haber sufrido “violencia doméstica” durante sus años de relación con Brad.

Asimismo se indicó que Angelina Jolie planeaba llevar a algunos de sus hijos a testificar en contra de su padre. Hoy se confirmó que esa podría ser su mejor estrategia, pues el medio estadounidense US Weekly señaló que Maddox testificó en contra de Brad Pitt.

La publicación norteamericana también indicó que el testimonio del hijo mayor de las celebridades no dejó bien parado al actor, pues el chico habló del maltrato que supuestamente recibió su mamá durante su matrimonio con el actor.

Luego de que la protagonista de "Lara Croft: Tomb Raider" se presentará en la corte de Los Ángeles para acusar a su ex pareja (Brad Pitt), Maddox respaldó las acusaciones de violencia doméstica que interpuso legalmente Angelina contra Pitt.

US Weekly también publicó que el joven de 19 años de edad también habría hablado del supuesto maltrato que sufrió por parte del actor cuando era un niño.

El medio norteamericano también señaló que Maddox desde la ruptura matrimonial de sus padres no tiene relación, incluso el joven llevaría años sin ver a su padre. Además desde 2019 se encuentra en Seúl estudiando la carrera de Bioquímica.

Sin embargo, algunos medios han recordado que en 2016, el actor fue señalado por haber agredido físicamente al joven, cuando éste tenía 15 años en un vuelo de regreso de unas vacaciones por Europa. En aquella ocasión se dijo que Brad se puso muy agresivo con Maddox. Tras este altercado El FBI investigo al histrión, pero no se encontró ninguna evidencia de maltrato. Pero desde eso, la relación entre Pitt y Maddox no es la mejor.

US Weekly también aseguró que el joven ya no usa el apellido de su padre y que planea quitárselo, pues desea tener los dos apellidos de Angelina. Mientras tanto evita usar el de Brad.

"No usa Pitt como apellido en los documentos que no son legales, y en su lugar emplea Jolie”, se lee en el portal de noticias del medio que también menciona que Angelina no apoya dicha decisión.