Homenaje por los 40 años de carrera de Yuri

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Yo soy una guerrera, mi madre me hizo así”, afirma Yuri al recordar cuando hace 40 años llegó a Ciudad de México sin dinero y acompañada por su mamá, quien no dejó que se rindiera, pese a los deseos de su padre de que regresaran a su natal Veracruz.

En el camino, aparecieron sus “ángeles”: Xavier López “Chabelo”, Raúl Velasco y Ricardo González “Cepillín”, quienes la ayudaron a cumplir su sueño.

“Tuve al lado mío una guerrera que era mi madre, era mi mejor ‘coach’. Comencé a hacer mis primeros programas en Televisa con ‘Chabelo’, ‘Cepillín’ y después con Raúl Velasco, a quien nombro el padrino de mi carrera, pues él siempre me apoyó, me defendió y me protegió”, comenta Yuri en entrevista.

Cuando llegó a Ciudad de México, cuenta Yuri, no tenía dinero, así que solo comía una vez al día, lo que le causó anemia.

“Mi mamá y yo no teníamos para comer, vivíamos en un hotel, en una cama espalda con espalda, yo dormía en el suelo, ella en la cama o viceversa, pasamos momentos duros”, recuerda.

Casi no comía

“En un programa de televisión me desmayé y ‘Chabelo’ le dijo a mi mamá: ‘¿qué le pasa a su hija?’. A mi mamá le daba mucha pena decirle que solo hacíamos una comida al día y que tenía tercer grado de anemia. Yo recuerdo que sacó de su bolsillo y le dijo: ‘tenga, señora, para que coman durante un tiempo’. Igual ‘Cepillín’, que en paz descanse, sacaba de su bolsillo, nosotros nunca pedimos, mi mamá lo tenía prohibido, me decía, ‘usted no pida que Dios nos va a dar’. Y sí, nos puso ángeles en el camino”, señala.

También la madre del actor Jorge Ortiz de Pinedo, Lupita Pallás, marcó la vida de la intérprete de “Maldita primavera”.

“Recuerdo que un día Lupita, que hacia el papel de la Mujer Barbuda en el circo con ‘Cepillín’, nos invitó a los tamalitos en el Circo Atayde donde filmábamos.

Ahora, a sus 57 años y al ver su camino recorrido, la cantante expresa que valió la pena “no rajarse”, porque estuvo por tirar todo por la borda y regresar a Veracruz con su papá, Carlos Humberto Valenzuela.

“Recuerdo que mi papá me decía: ‘vente para acá, que acá hay comida’. Y mi mamá le decía: ‘no, no vamos a regresar, porque esta niña tiene que ser famosa, y sobre mi cadáver’. Así fue mi mamá la guerrera que me hizo seguir adelante”, insiste.

Los invitados

Estas cuatro décadas recorridas han derivado en un homenaje por parte de sus colegas. Así, artistas como Lucero, Edith Márquez, Emmanuel, Mijares y La Sonora Dinamita se han unido para homenajearla, cantando con ella varias canciones del pasado, las cuales irán saliendo una por una a finales de octubre en todas las plataformas digitales, junto a sus respectivos vídeos, que fueron grabados en el Teatro Juárez de Guanajuato.

“Que te celebren en vida, eso es espectacular, porque todavía estoy joven, puedo ver bien, camino, no me llevan en silla de ruedas, estoy en mis cinco sentidos y creo que los homenajes deben de ser así en vida”.

Y agrega: “es una mezcla de emociones, estoy llena de nervios porque voy a cantar muchas canciones pero ahora con los cantantes originales”, indica.

Yuri solo espera que pase la pandemia para volver a los escenarios, mientras tanto se ha concentrado estos meses en pasar tiempo con su esposo y su hija, y a recuperarse del Covid-19.

Yuri publicó en sus redes sociales algunos momentos de la grabación del homenaje desde el Teatro Juárez de Guanajuato.

Le acompañan Lucero, Edith Márquez, Emmanuel, Mijares, la Sonora Dinamita, Marco Antonio Solís y otros cuatro cantantes, cuyos nombres se reservó.