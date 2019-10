Horacio Villalobos recibe amenazas tras producir obra gay

México (Notimex).- La obra teatral “Los chicos de la banda” tuvo su estreno el pasado 4 de octubre, y aunque la audiencia en el primer fin de semana llenó las butacas, el protagonista Horacio Villalobos y el resto del elenco han enfrentado el rechazo de algunas personas con fuertes mensajes y amenazas en redes sociales.

“He recibido amenazas, no sabemos de quién, pero es gente que tiene cara de caricatura en sus redes sociales, la figura de un huevo en (su avatar de) twitter o un circulito en Facebook, en todas nuestras redes nos han atacado a todos los actores”, declaró Villalobos, quien también produce la obra.

Algunos de los insultos que han recibido son por “promover la homosexualidad”. “Malditos pu…, desgraciados, hijos de la ching…, todos ustedes son un problema, los vamos a matar, vamos a impedir que den función, cosas horribles, muy desagradables”.

Ante esto, el productor dijo que ya ha tomado medidas para sentar un precedente ante las autoridades. “Fui a levantar una denuncia porque entre que son amenazas y son realidades por lo menos dejo un precedente jurídico de una posible agresión, las cosas no están para quedarse callado, tenemos vigilado el teatro, cosa que de algún modo también me parece horrible”.

Le da tristeza

Para Villalobos, enfrentar reacciones de este tipo ante el estreno de alguno de sus producciones teatrales no es nuevo, ya en otras ocasiones ha hecho frente a la censura que han intentado imponer a sus puestas y aunque no han logrado su cometido, reconoce que sí genera una sensación desagradable en él.

“Me da tristeza, la misma que me dio cuando pasó lo de ‘Un corazón normal’ al no querer dejarnos presentar en Monterrey y en Guadalajara por cuestiones personales de gente que pertenece a la vela perpetua, o por gente que cree que no somos iguales, que cree que la homosexualidad es una enfermedad y que además es contagiosa, eso es triste”.

“Los chicos de la banda” hace visibles temas como la discriminación, la polarización, la homofobia, pero también habla del amor. “Es una obra muy divertida, es todo un drama disfrazado de comedia, la gente ríe y a veces hasta se sienten culpables de lo que les provoca risa, porque es en absoluto políticamente incorrecta.”

La casa de “Michael” es el punto de reunión para celebrar el cumpleaños de “Harold”, todo está listo para recibir a los amigos y pasar una agradable velada, en la que habrá revelaciones, recuerdos y uno que otro toqueteo, nada fuera de lo normal en una fiesta gay de finales de la década de los sesentas.

Pero los planes del festejo cambian cuando el anfitrión recibe la inesperada llamada de “Alan”, su mejor amigo de la universidad, quien se encuentra en problemas y quien necesita hablar con alguien.

“’Alan’ está llorando en el teléfono, está destruido, es el mejor amigo de ‘Michael’ a quien le pide que lo escuche, lo que hace que a ‘Michael’, se le voltee el mundo, pues de pronto aparece en este microuniverso gay este hombre heterosexual que representa a la sociedad y todo lo que pasa es muy divertido y conmovedor”, señaló Villalobos, quien actúa y produce este montaje, el primero que hace un acercamiento abierto al mundo gay estrenado en Broadway en 1968.

La dirección y adaptación corrió a cargo de Pilar Boliver y el elenco está compuesto por Juan Ríos, Alfonso Soto, Carlo Guerra, Constantino Morán, Pedro Mira, Gutemberg Brito y el propio Horacio Villalobos. Se presenta en el teatro Xola.