Horacio Villalobos responde a Amandititita por señalarlo como clasista

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la cantante Amandititita señaló que el pasado recibió burlas por parte de algunos comunicadores, entre ellos Horacio Villalobos a través de su programa "Desde Gayola", el conductor y locutor salió a defenderse.

A través de cuenta de Twitter explicó que lo que hacía en su programa de televisión era una crítica y no necesariamente son sus opiniones o sus posturas respecto a los temas que se tocaban ahí.

Para todos aquellos que se han subido a “La Santa Inquisición” de la comedia. @DesdeGayola era justamente un programa que criticaba el poder y los poderosos. La iglesia, la política, medios impresos. También a las castas, la homofobia etc etc. abro hilo

Por cierto muchas de las “celebridades” que me han atacado me tiene bloqueado en twitter

La respuesta a este mensaje ha sido bien tomado por los seguidores y algunos detallan que "Desde gayola" fue un programa adelantado a su época.

Cuando los personajes decías cosas racistas y clasistas, como las chicas vip, no era para burlarse de quien recibía los comentarios, si no para burlarse de quin los hacía, todo era para demostrar lo tontas, ignorantes y superficiales que eran las chicas vip por ejemplo

El conductor ha sido señalado por Amandititita porque un sketch de "Desde Gayola" el cual era a su vez una parodia a una redacción como Tv Notas, los "periodistas" se burlaba, por ejemplo, de la estatura de la cantante.

Cuando a mi me pasó esa situación, no fue un programa, fueron muchos, qué no fue un comentario, fueron muchísimos. No fue un conductor fueron varios, y no fue en una Televisora fueron en las dos. ¿Y por qué?

Algunos internautas incluso tacharon de "hipócrita" a la cantante, en cuyas canciones también se burla de la algunas mujeres.

No obstante, la cantante no solo se defendió de las críticas, sino que también respondió directamente al comunicador, a quien dijo que incluso "respeta" y es "más famoso que yo".

Yo no tengo nada personal contigo Horacio. Yo no te conozco. No soy una “Famosa” soy solo una mujer, eres mucho más famoso tú. No te deseo mal en absoluto y jamás me he burlado de ti. Y te lo digo de frente, porque soy fuerte. Y Yo también hago crítica social. https://t.co/MIYiZhwQZs