Hospitalizan al director de "KM 31"; solicita donantes de sangre

El director presentó sangrado intestinal, hasta el momento se encuentra hospitalizado y está solicitando donadores de sangre.

CIUDAD DE MÉXICO.— Rigoberto Castañeda, director de las películas "Kilómetro 31" y "Sin origen", se encuentra desde el fin de semana hospitalizado y ahora solicitando donadores de sangre para su tratamiento.

El realizador presentó sangrado intestinal en días previos, por lo que fue ingresado al lugar donde se le están realizando diversos estudios como colonoscopia y angiotomografía para encontrar el origen del problema.

"Todo viene de una vieja lesión que tuve mientras filmaba 'Zombies vs Narcos' en el desierto (serie por estrenar), me dio una amebiasis intestinal y parece que dejó una lesión que no me ha cerrado del todo", dijo brevemente Castañeda.