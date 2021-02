Hoy, dónde y hora para ver los Globos de Oro 2021 (Vídeo)

Hoy domingo 28 de febrero se llevará al cabo la 78a edición de los Goblos de Oro,los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood a lo mejor del cine y la televisión en Estados Unidos.

La ceremonia se efectuará en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, en punto de las 19 horas, tiempo de México.

Psst! Come look at the 78th Annual #GoldenGlobes stage! This year's redesign will be enjoyed by the ballroom’s limited audience, which includes frontline and essential workers to honor their hard work during the pandemic over the last year. Join us LIVE at 8pm ET/5pm PT on @nbc! pic.twitter.com/eiozY9m3OW