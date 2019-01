Hoy, el estreno de “La Guzmán” con todas su verdades

Se despejarán las dudas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El pensar que podía quedar sin piernas y estar casi al borde de la muerte fue una de las escenas que más le impactó a Majida Issa, quien protagoniza la serie “La Guzmán”, bioserie de Alejandra Guzmán.

“Haciendo la escena realmente vi la dimensión de lo que sucedió en su vida”, comentó la actriz.

“Cuando la hice, recuerdo que yo trataba de bajarme de la camilla y me caía y la imposibilidad de caminar y verme reducida a la mínima expresión me llegó muchísimo. No pude contener la emoción”, afirmó Issa.

Ese, así como el nacimiento de la hija de la cantante, la relación con sus padres luego de su divorcio, la interacción con Silvia Pinal, su camino para llegar al éxito, su lucha contra el cáncer de seno y la muerte de su hermana Viridiana son algunos de los temas que abordará el proyecto que estrenará hoy a las 9:30 de la noche por Imagen Televisión.

Majida Issa, quien ha participado en series como “Sin senos sí hay paraíso”, aclaró que la figura de Enrique Guzmán, padre de Alejandra, no se aborda como tal, debido a que no quiso que su vida privada se tocara, por lo que tuvieron que hacer algunos ajustes a la trama, aunque se entenderá el perfil.