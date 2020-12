''Hoy'' emite programa grabado; no hubo homenaje a Armando Manzanero

La muerte de Armando Manzanero, durante la madrugada de este lunes, tomó por sorpresa tanto a fanáticos, funcionarios y deportistas, como a los propios medios de comunicación masiva, que tuvieron que armar varios programas de homenaje para el cantautor yucateco.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas y televidentes fue que mientras el programa “Venga la Alegría” dedicó varias horas ininterrumpidas sobre la vida, obra y entrevistas a famosos que compartieron escenario con Manzanero; su competencia matutina “Hoy” emitió un programa grabado.

Con el correr de las horas, el programa producido por Andrea Rodríguez, tras la muerte de su hermana Magda; solamente compartió un vídeo de semblanza en medio del programa grabado que continúo al aire este día e inició con bromas en relación al Día de los Santos Inocentes.

También cabe destacar que desde el pasado 24 de diciembre, la producción de Televisa ha emitido programas grabados con anterioridad, a fin de que el talento y la producción descansen y disfruten de las fiestas en familia.

Los internautas no tardaron en reclamar lo que consideraron una falta de respeto a la memoria de Manzanero, pero también al público televidente.

A mi mamá no le importa que no haya vacunas vs covid en México, ella está más ofendida porque el programa que ve es grabado 😂



Al parecer se fueron de vacaciones y no son capaces de encontrar a 2 conductores para hacer mención a la muerte del medio más importante del año 🤡