Huella en el auto de “Titanic” continúa ahí después de 20 años

El director de “Titanic” James Cameron publicó en su cuenta de Twitter una imagen de auto utilizado en la grabación de la película en la que continúa la huella de “Rose”.

“Más de 20 años después, el infame @TitanicMovie huella sigue ahí, mira de cerca”, fue el texto que acompañaba a la imagen.

En la fotografía se podía ver el auto empolvado y la marca de la mano casi intacta.

Como era de esperarse las reacciones no se hicieron esperar entre sus seguidores de Twitter.

Hubo quienes quedaron asombrados de que continuara plasmada en el vidrio del vehículo, sin embargo, hay quienes aseguran que es falso.

Over 20 years later, the infamous @TitanicMovie handprint is still there – look closely. pic.twitter.com/xN19iHw5cI

— James Cameron (@JimCameron) 25 de febrero de 2019