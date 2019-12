Hugh Grant confiesa cual es su peor escena en el cine

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugh Grant reveló en un programa de televisión acerca de su carrera, que la recordada escena de baile que protagonizó en la cinta “Realmente amor”, fue un verdadero infierno.

“Pensé: ‘Esto va a ser insoportable y tiene el poder de convertirse en la escena más insoportable jamás vista en la industria del cine’. Filmarla fue un absoluto infierno, pues no hubo un ensayo previo”, aseguró en entrevista con Variety.

El programa que lleva por nombre “Hugh Grant: A Life on Screen” se estrena el 23 de diciembre; sin embargo, se adelantó que el artista relata anécdotas de cada una de las películas que protagonizó, incluida “Realmente amor”, en la que da vida al primer ministro británico.

En el mismo avance, el director de la cinta Richard Curtis replica a manera de broma, que la escena fluyó muy bien debido a la experiencia de Grant al bailar en las discotecas de Londres, lo cual lo había convertido en un excelente bailarín.

Colin Firth, coprotagonista del largometraje, también interviene y aseguró que el actor “hizo un alboroto terrible” antes de rodar la escena que hoy en día es recordada como una de las más simpáticas de la cinta.

Una parodia del filme

En días pasados, la película volvió a tomar relevancia, pues una escena en la que el actor Andrew Lincoln le declara su amor al personaje de Keira Knightly con unos carteles, fue parodiada por el primer ministro Boris Johnson, quien muestra mensajes relacionados con el Brexit.

El video no fue muy bien recibido por Grant, quien en una entrevista radiofónica reciente contestó de manera contundente: “Falta uno de los carteles incluidos en la película, el que dice: ‘Y en Navidad se dice la verdad’. Me pregunto si quienes diseñaron la campaña habrán pensado que esas palabras no se verían bien en sus manos”.

Síguenos en Google Noticias