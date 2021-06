Hwang Hyunjin está de regreso en Stray Kids, tras reclamo a JYP

El reclamo de fanáticas de Stray Kids, conocidas como Stays, parece que tuvo frutos y este viernes fueron sorprendidas con el regreso de Hwang Hyunjin, el componente de la agrupación que tras un escándalo por acoso escolar en su pasado, fue separado de las actividades de la agrupación por JYP.

Días atrás, las fanáticas del grupo de K-Pop demandaron saber del paradero del rapero, luego de que una conocida marca de maquillaje lanzara nuevas promocionales del grupo con solo siete de los ocho integrantes. Esto fue precisamente lo que reclamaron, haciendo tendencia el hecho de que Stray Kids consta de ocho componentes.

A pesar de que entonces la agencia de representación no emitió ningún comunicado al respecto, en el primer segundo del viernes 25 de junio (en Latinoamérica), las Stays fueron sorprendidas con el nuevo vídeo musical de Stray Kids: “Mixtape: OH”, con la participación de Hyunjin.

El tema muestra a cada uno de los integrantes en diferentes lugares en solitario; la letra describe como el estar separados les ha causado cierta depresión. También destaca el deseo de volver a estar juntos, en lo que pareciera una referencia al deseo de que termine la pandemia de Covid-19, que en Corea del Sur ha registrado más de 140 mil casos positivos y dos mil muertes, de acuerdo con el último conteo.

Aunque las fanáticas celebraron el regreso de Hyunjin, por el momento se desconoce si retomará las actividades con el resto de los integrantes. De hecho, de acuerdo con el sitio “Atrevida”, aunque JYP adelantó el estreno de “Mixtape: OH”, que ya cuenta con más de un millón de reproducciones, cuando se le cuestionó si el rapero sería parte del mismo se negó a dar declaraciones.

Hyunjin ''desapareció'' cuatro meses tras un escándalo por acoso escolar

Fueron al menos cuatro meses que Hyunjin permaneció fuera de los reflectores –también de redes sociales- tras las acusaciones de acoso escolar cuando se preparaba para debutar como ídolo de K-Pop.

“En primer lugar. quiero disculparme con quienes fueron heridos por mis acciones impropias en mis años de escuela. Al ver hacia atrás, cuando era inmaduro, me siento avergonzado y no tengo excusas”, señaló en su último mensaje en Instagram.

Además de Hyunjin conforman Stray Kids Woo Jin, Seung Min, I.N, Han, Chan, Chang Bin, Felix y Lee Know. Al ver a todos los componentes juntos; las fanáticas no tardaron en hacer tendencia el nombre del cantante y del grupo, demostrando su apoyo por su regreso.

#HyunjinIsBack

Soy una baby stay,pero me alegra demasiado que hyunjin este de regreso,realmente lo veía en videos pasados.#Hyunjin #HyunjinIsBack ESTOY LLORANDO pic.twitter.com/iFXyGAX7Ap — mary (@may08205336) June 25, 2021