Hyun Bin y Son Ye Jin niegan rumores de boda, tras confirmar que son pareja

SEÚL.- Hyun Bin y Son Ye-Jin, protagonistas del drama de Netflix "Aterrizaje de emergencia en tu corazón" (“Crash Landing On You”), confirmaron a través de sus respectivas agencias que están en una relación desde hace ocho meses.

"Los dos se volvieron íntimos como coprotagonistas y han convertido tal intimidad en una complicidad romántica, como pareja, después de que el drama concluyó", dijo VAST Entertainment, la agencia del actor Hyun Bin, en un comunicado.

Aunque poco después de terminar el drama, en marzo pasado, ambos actores negaron estar saliendo, al parecer desde ese mismo mes comenzaron a tener citas y poco después se convirtieron en pareja.

No obstante, las agencias niegan los rumores de que estén planeando una boda próxima.

¿Quiénes son Hyun Bin y Son Ye Jin?

Hyun y Son, ambos nacidos en 1982, lograron la fama mundial tanto en la televisión como en la pantalla grande a través de diversos géneros.

Imagen presentación del drama de fantasía "Secret Garden". Foto de Internet

Hyun Bin es conocido por dramas y comedias como “My Lovely Sam-soon (Mi adorable Sam Soon)”, “Secret Garden (Jardín secreto)” y “Recuerdos de la Alhambra (Memories of the Alhambra)”.

Lee Min Ho y Son Ye Jin protagonizan la comedia "Personal Taste". Foto de Internet

Por su parte, Son Ye Jin cuenta también con una amplia trayectoria artística con dramas y comedias como “Personal Taste”, “Bajo la lluvia” (también de Netflix), y se ganó la aclamación de los cinéfilos surcoreanos con películas como “The Last Princess (La última princesa)”.- Con información de Yonhap.