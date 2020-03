LOS ANGELES.— Idris Elba dice que dio positivo a una prueba del coronavirus.

El actor tuiteó que de momento no tiene ningún síntoma y que ha permanecido aislado desde el viernes, cuando se enteró de que posiblemente estuvo expuesto.

Elba acudió a hacerse la prueba tras descubrir que estuvo en contacto con alguien a quien le fue diagnosticado el virus.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ