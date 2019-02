Ildikó, la invitada del concierto de Reik en Mérida

Un show diferente

Ildikó, la niña que cautivó en el “reality” musical “La Voz Kids” 2017 y cuyo nombre significa reina guerrera en húngaro, se dice más que lista para acompañar a Reik en el concierto que la banda ofrecerá el 23 de marzo en el Foro GNP (ex Coliseo).

“Estoy feliz por abrir el concierto de Reik”, dijo la cantante, quien está en plena promoción de su primer sencillo “Junto a mí”.

“Estoy contenta de que me invitaran y abrir el concierto es un placer”, reiteró al Diario después de la conferencia que ofreció para promover el llamado “Tour Desamor” de la banda.

La invitación, recordó, se dio a partir de su participación en “La Voz Kids” donde llegó a la final. “Canté con Reik ‘We Only Have Tonight’. Pensamos que ellos (los integrantes del grupo) nos dirían qué parte íbamos a cantar, pero no. Nos dieron libertad para elegir, se me hizo muy bonito”.

Ildikó no sabe sí cantará con Reik algún tema. Lo que sí es seguro que además de abrir el show, interpretará cinco canciones, entre ellas su primer sencillo en el cual aparece como coautora de la letra.

Es la primera vez que compone. “Me dijeron vamos a hacer la letra, y decidí que fuera sobre la felicidad, escribí dependiendo de cómo me sentía, los productores tomaron algunas partes”.

El tema, que está disponible en varias plataformas digitales, habla de su papá y de las cosas que extraña.

Además de Ildikó estuvieron en la conferencia Erwin Peña, representante de Ekos Entretenimiento; Eduardo Cervera, promotor del show en Mérida, y Roberto Solís, de tusboletos.mx.

Eduardo Cervera informó que el concierto será de más de dos horas. “Es diferente a los dos anteriores que han presentado en Mérida”.

El precio de los boletos es de $1,320 (sección Vivir es Increíble), $1,160 (VIP), $1,045 (Boxes), $880 (Primer nivel), $660 (Segundo nivel central) y $500 (Lateral).

Con motivo del Día del Amor y la Amistad, del 14 al 18 de febrero, los boletos tendrán un descuento del 30%.

Una mecánica

Además, informó Erwin, antes del show, Reik visitará Mérida, y quienes compren su boleto de cualquier localidad podrán participar en una rifa para convivir con la banda. La fecha y el lugar están por definirse, pero invitan a estar pendientes de las redes sociales de Ekos Entretenimiento.— Jorge Iván Canul EK