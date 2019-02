Ilustrador convierte a Yalitza Aparicio en estatuilla del Óscar

México (Notimex).- El ilustrador Olly Gibbs compartió su trabajo sobre el premio Oscar 2019, que consiste en la creación de una serie de imágenes de los protagonistas de los filmes nominados a Mejor Película, a modo de las estatuillas que entregan a los galardonados.

“Cada película está representada por la estatua de oro con un traje y elementos de la cinta”, señala el ilustrador que, trabaja en los diseños de galardones para filmes y televisión; y previamente se desempeñó como editor de arte de Empire Magazine.

En su página de internet, el creativo explica que durante seis años ha trabajado en un proyecto personal para ilustrar a todos los nominados a Mejor Película en los Óscar, y comparte un poster con las ocho ilustraciones de los nominados, así como imágenes individuales.

“La cantidad de detalles que he puesto en algunas de esas ilustraciones es una locura. Me referí meticulosamente trajes para conseguir lo más exacto posible incluso a los anillos y joyas”, explicó a sus seguidores de Twitter.

En el caso de la película mexicana “Roma”, del director Alfonso Cuarón, Olly Gibbs dibuja la estatuilla en blanco y negro, tal y como en el filme; y el Oscar es a modo de la empleada doméstica “Cleo”, a quien da vida la actriz Yalitza Aparicio.

“Cleo” porta su mandil a cuadros y una falda, en la base de la estatuilla hay una radio, y más abajo un lazo para tender ropa con algunas prendas, así como una tina, una cubeta y un zacate, utensilios que emplea para sus labores. También aparece la popó de “El Borras”, mascota de la familia para la que trabaja.

To try and get the #Roma statue as accurate as possible I managed to find behind the scenes photos from an exhibition showing the original colours of the costume. From there I turned it into black and white. Here is what the coloured version looks like. @ROMACuaron @alfonsocuaron pic.twitter.com/1WjO18sarq

— Olly Gibbs (@ollyog) February 19, 2019