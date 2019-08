¡Impresionanti! Zague vuelve a mostrar el ‘pack’

MÉXICO.— Por segunda ocasión el conductor y exfutbolista brasileño Luis Roberto Alves Zague, mejor conocido como “Zague”, vuelve a dar de que hablar por foto de él desnudo, mostrando su “impresionanti” descuido.

En redes sociales, de nueva cuenta el conductor de Tv Azteca vuelve a ser tema de conversación, pues a poco más de un año de que se filtrará un video íntimo, ahora volvió a cometer el “error”.

De nuevo se encuentran circulando en redes sociales, su ‘pack’, es decir, una foto de él mostrando su miembro, pero ahora Zague se muestra de cuerpo completo y desnudo.

En esta ocasión, se filtró una selfie, donde se observa al conductor en un armario; él se encuentra frente a un espejo, sin ropa y con celular en la mano. Su miembro sale a relucir en dicha “pose” pues es claro, que ese era el objetivo.

En Twitter, usuarios ya han comenzado a divulgar dicha selfie, demostrando que el brasileño no tiene mayor problema en mostrar su cuerpo a diestra y siniestra.

Los memes y comentarios chuscos tampoco se han hecho esperar; aunque no es trending topic con seguridad se convertirá o será el tema de que todos hablen durante el fin de semana.

– Buenos días Zague, te llamamos porque…

– Si, si, si yo me la saco

– Pero es que…

– Quieres video o foto?

– No, nada, lo que pasa es que…

– Ahi está, si quieres mas me avisas pic.twitter.com/5PUHGIzv0b