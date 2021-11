Otra tragedia, ahora en filmación de Indiana Jones

MÉXICO.- Uno de los dobles que viajó especialmente a Marruecos para alistar una escena complicada, fue hallado muerto en su hotel, informó "The Sun".

Nic Cupac trabajó en las áreas de cámaras y electricidad de 58 películas y programas de televisión desde 2000. En su currículum figuran proyectos como la saga Harry Potter, "El Código Da Vinci", "Guardianes de la Galaxia", "Jurassic World: Fallen Kingdom" y "Venom: Let There Be Carnage".

Incidentes en Indiana Jones

Esta nueva película de Indiana Jones ha tenido varios incidentes, el primero de ellos fue cuando se suspendió tres meses debido a una lesión de Harrison Ford en el hombro, y luego hubo un retraso por coronavirus.

James Mangold será el director de esta nueva entrega, en la que también actúan Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen. Nic Cupac, de 54 años, aparentemente falleció por causas naturales, publicó "The Sun".